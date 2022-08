Spin-off o Maggie i Neganie zmienia swój tytuł 0

Jak wiemy stacja AMC dość mocno rozszerza uniwersum The Walking Dead. Jednym z projektów jakie ma zamiar zrealizować w najbliższym czasie jest spin-off serialu matki opowiadający o losach Maggie i Negana. Produkcja ta właśnie zmieniła swój tytuł.

Lauren Cohan, serial ''The Walking Dead''

Dotychczas spin-off nosił nazwę Isle of the Dead. Teraz projekt realizowany będzie pod tytułem The Walking Dead: Dead City. Powód zmiany tytułu nie został ujawniony, ale domyślać możemy się, że nowy bardziej zwraca uwagę na przynależność do uniwersum o żywych trupach.

Fabuła spin-offa śledzić ma losy Maggie i Negana podróżujących przez post-apokaliptyczny Manhattan, dawno temu całkowicie odcięty od lądu. Rozsypujące się miasto pełne jest mieszkańców zmienionych w zombie, którzy uczynili Nowy Jork swoim własnym światem pełnym anarchii, niebezpieczeństw, terroru, ale i swoistego piękna.

Nad projektem pracują osoby, którym tematyka The Walking Dead nie jest obca. Zarówno Eli Jorné, jak i Scott M. Gimple od dawna zaangażowani są w to uniwersum. W roli Maggie powróci Lauren Cohan, a w Negana ponownie wcieli się Jeffrey Dean Morgan. To na razie jedyne osoby, które należą do obsady spin-offa.

Pierwszy sezon The Walking Dead: Dead City składać ma się z sześciu odcinków. Premiera spin-offa zaplanowana jest na 2023 rok.

Źrodło: Bloody Disgusting