Reżyser serialu "WandaVision" może przejąć film o Fantastycznej Czwórce

Marvel Studios planuje w 2024 roku premierę filmu kinowego z Fantastyczną Czwórką. Aktualnie studio poszukuje człowieka do wyreżyserowania widowiska i wygląda na to, że na horyzoncie pojawił się odpowiedni człowiek do tego zadania.

fragment plakatu serialu "WandaVision"

Matt Shakman, czyli reżyser serialu WandaVision ma wyreżyserować film Fantastic Four od Marvel Studios, który trafi do kin 8 listopada 2024 roku. Tym samym to właśnie on zastąpi reżysera filmów o Spider-Manie – Jona Wattsa, który odszedł z projektu w kwietniu 2022 roku.

Na razie nie są to informacje oficjalne, ale bardzo prawdopodobne, że nazwisko Matta Shakmana zostanie ogłoszone w trakcie prezentacji Marvela podczas D23 Expo w sobotę, 10 września.

Podobno Kevin Feige chciał znanego nazwiska, które miało już doświadczenie w pracy przy dużej komiksowej produkcji. Ta decyzja wynikała z pragnienia Kevina Feige, aby uniknąć konieczności nadzorowania realizacji projektu, tak jak mógł to zrobić, pozostawiając film Doktor Strange w multiwersum obłędu w rękach Sama Raimiego.

Matt Shakman miał już okazję potwierdzić swoje umiejętności przy serialu o Wandzie i Visionu i najwidoczniej zrobił to na tyle dobrze, że wywarł wrażenie na Kevinie Feige’u. Co sądzicie o tym wyborze?

Źrodło: The Direct