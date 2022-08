Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kwanten, Lundgren, Mulroney, Adkins i Rourke - gwiazdy kina akcji w zwiastunie filmu "Section 8" 0

AMC zaprezentowało nowy zwiastun filmu "Section 8", w którym pojawi się cała plejada aktorów znana z kina akcji. Zobaczcie sami tę zapowiedź!

Na ekranie pojawią się tacy aktorzy, jak Ryan Kwanten, Dolph Lundgren, Dermot Mulroney, Scott Adkins, Mickey Rourke, Jessica Medina czy Tracy Perez. Reżyserem produkcji jest Christian Sesma, który pracował na scenariuszu przygotowanym przez duet Chad Law oraz Josh Ridgway.

Były żołnierz (w tej roli Ryan Kwanten) po zemście za zamordowanie żony i dziecka trafia do więzienia z wyrokiem dożywocia. Dostaje szansę na wolność, gdy działająca w cieniu agencja rządowa o nazwie Section 8 rekrutuje go do nieoficjalnego zadania. Wkrótce uświadamia sobie, że nie są tym, na kogo się podają.

Dermot Mulroney gra agenta rekrutującego głównego bohatera natomiast Dolph Lundgren jego byłego dowódcę. W filmie debiutuje także wokalista Blue October – Justin Furstenfeld.

Film trafi do kin i AMC+ 23 września.

Źrodło: AMC