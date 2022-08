Natalie Portman uczy się survivalu Beara Gryllsa 0

Zdobywczyni Oscara z 2011 r., Natalie Portman, podjęła wyzwanie od mistrza survivalu i wzięła udział w nowym sezonie programu "Przygoda z Bearem Gryllsem". Na aktorkę czekały tak szalone zadania, jak zjazd na linie nad przepaścią czy przefiltrowanie wody pełnej błota przez… bieliznę! Odcinek z udziałem gwiazdy będzie można zobaczyć we wtorek 30 sierpnia o godz. 22:00 na antenie National Geographic.

Natalie Portman ma na swoim koncie wiele znakomitych ról, jednak w ostatnich latach aktorka kojarzona jest głównie z postacią superbohaterki Jane Foster. 41-latka świetnie radzi sobie wcielając się w twarde kobiety, ale czy okaże się heroską również poza planem filmowym, gdzie nie może liczyć na efekty specjalne? O tym spróbuje przekonać się Bear Grylls, który w swoim najnowszym show uczy celebrytów umiejętności przetrwania w skrajnych warunkach, testując ich wytrzymałość psychiczną i fizyczną.

Portman na 48 godzin wylądowała w dzikim kanionie w południowym Utah, gdzie pod okiem Gryllsa rozpoczęła naukę praktycznych umiejętności alpinistycznych, takich jak zakładania haków podczas wspinaczki, zjazdu po linie nad przepaścią czy rozpalania ognia sygnalizacyjnego. Na twarzy Portman pojawił się stres, jakiego widzowie jeszcze nigdy wcześniej nie widzieli:

Ufam Bearowi i czuję się pewnie z jego umiejętnościami. Ale on… on robi wszystko tak szybko!

Jednak tym, co sprawiło Portman największy kłopot, wcale nie była ekstremalna jazda na linach czy rozpalanie ognia z niczego. Kłopotem było pragnienie. W kanionie jednym z nielicznych źródeł wody pitnej była kałuża ze szlamem, czyli istna rdzawa mikstura, pełna owadów i piasku. Grylls odciął kawałek materiału z bielizny i rozciągnął go na pustej butelce, po czym poprosił Portman, by przelała przez to wodę. Tak filtrujemy? To obrzydliwe… – stwierdziła z grymasem aktorka. Nie będzie idealnie czysta – tłumaczył Bear, twierdząc jednak, że taką wodę można pić. Czy aktorka przełamie się i przekona się do niekonwencjonalnego filtrowania?

Program "Przygoda z Bearem Gryllsem" to nie tylko ekstremalna podróż i testowanie granic wytrzymałości gwiazd, ale także ciekawe wywiady prowadzone przez samego Gryllsa, który niczym wytrawny dziennikarz zadaje swoim gościom bardzo ciekawe pytania. W trakcie podróży dowiemy się kilku sekretów, których Portman nigdy wcześniej nie ujawniła. Jakiego filmowego superbohatera najbardziej lubi jej syn i dlaczego nie jest to mama? I czy gwiazda kina nadal zamierza uczestniczyć w kręceniu filmów Marvela? Każda kolejna rola Natalie udowadnia jej wszechstronność i niezwykłą sprawność, którą Bear z radością wystawi na próbę.

Czy nauka pobrana od mistrza survivalu pomoże Portman w przygotowaniach do kolejnych ekstremalnych ról aktorskich? Premiera odcinka programu "Przygoda z Bearem Gryllsem" z udziałem Natalie Portman odbędzie się we wtorek, 30 sierpnia o godz. 22:00 w National Geographic.

Źrodło: National Geographic