Matt Shakman zrezygnował z reżyserowania ''Star Treka 4'' 0

Czwarta część '’Star Treka'’ od Paramount Pictures stanęła pod znakiem zapytania. Z produkcji odszedł reżyser Matt Shakman.

''Star Trek: W nieznane''

Rok temu ogłoszono, iż za kamerą czwartej części popularnej franczyzy stanie serialowy weteran Matt Shakman. Niestey, ale przedłużające się rozpoczęcie produkcji spowodowało zmianę jego decyzji. Reżyser po WandaVision postanowił kontynuować współpracę z Marvel Studios. Stanie on za kamerą nowej Fantastycznej czwórki. Angaż ten zmusił go do rezygnacji z powodu braku miejsca w jego napiętym harmonogramie.

Studio Paramount po rezygnacji Shakmana wydało oświadczenie, w którym wyraziło ubolewanie nad tym, iż nie udało mu się wyreżyserować filmu z serii '’Star Trek'’, nazywając go niezwykle utalentowanym filmowcem.

Czwarty film z serii '’Star Trek'’ zadebiutować miał 23 grudnia 2023 roku. Patrząc jednak na jego problemy, możemy być pewni, że data ta ulegnie zmianie. Studio będzie próbowało znaleźć teraz nowego, odpowiednio utalentowanego reżysera.

Jesteśmy wdzięczni za wielką pracę Shakmana, jesteśmy podekscytowani kreatywną wizją tego kolejnego rozdziału i nie możemy się doczekać, aby przedstawić ją publiczności na całym świecie dodało studio.

Źrodło: Collider