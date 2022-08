''Futurama'' - poznajcie tytuły pierwszych dziesięciu odcinków 8. sezonu 0

W sieci pojawiły się tytuły pierwszych dziesięciu odcinków wskrzeszonego po latach serialu animowanego Futurama. Produkcja powstaje dla platformy Hulu.

Po prawie dziesięciu latach od emisji ostatniego odcinka 7. sezonu serialu Futurama znanego też jako Przygody Fry’a w kosmosie, powracamy do przygód pechowego doręczyciela pizzy. Ósmy sezon animacji składać ma się z 20 odcinków. Właśnie poznaliśmy tytuły pierwszej dziesiątki.

Oto one:

'’The Impossible Stream'’

'’Rage Against The Vaccine'’

'’Zapp Gets Cancelled'’

'’The Prince And The Product'’

'’Related To Items You’ve Viewed'’

'’Children Of A Lesser Bog'’

'’How The West Was 1010001'’

'’I Know What You Did Last Xmas'’

'’Parasites Regained'’

'’All The Way Down'’

Za ósmy sezon odpowiadają David X. Cohen i Matt Groening. W głosowej obsadzie powraca większość oryginalnych aktorów, w tym m.in. Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr i David Herman.

Futurama odradza się niczym feniks z popiołów. Wcześniej animacji tej szansę dało Comedy Central i skasowana w 2003 roku przez Fox powróciła do żywych w 2010 roku. Jednak tylko na dwa sezony.

Philip J. Fry jest dostawcą pizzy w Nowym Jorku w 1999. W sylwestrową noc 1999/2000 jedzie z zamówieniem do laboratorium kriogenicznego. Wpada do otwartej komory, która nastawia się na 1000 lat. Po przebudzeniu jego radość ze zmian trwa krótko – znów musi być dostawcą pizzy, lub zostanie wystrzelony na słońce. Ucieka w poszukiwaniu swojego ostatniego żyjącego krewnego – Dr. Hubert’a Farnsworth’a. Jego tropem rusza oficer Turanga Leela (która również nie lubi swojej pracy), lecz w ucieczce pomaga mu robot-alkoholik Bender. Po dotarciu do profesora – cała trójka zostaje załogą statku "Planet Express". A to dopiero początek ich przygód…

Premiera 8. sezonu Futuramy w 2023 roku.

Źrodło: Dark Horizons