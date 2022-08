Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Sacha Baron Cohen odrzucił ofertę zagrania w "Czerwonej Soni" 0

W ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje związane z projektem Czerwona Sonia. W Bułgarii wystartowały zdjęcia do wyczekiwanego rebootu klasyka fantasy.

Do tej pory projekt charakteryzował się ciągłymi opóźnieniami i zmianami terminów rozpoczęcia prac na planie zdjęciowym. Producenci cały czas poszukiwali odpowiedniej aktorki do zagrania głównej roli oraz reżysera, który mógłby się podjąć tego zadania. Finalnie za kamerą filmu stanął M.J. Bassett, a w roli Soni zobaczymy włoską modelkę i aktorkę, Matildę Annę Ingrid Lutz.

W sieci pojawiła się inna ciekawa informacja związana z niedoszłym castingiem. Studio Millennium Media oraz ówcześni filmowcy zatrudnieni do realizacji widowiska chcieli, aby Sacha Baron Cohen wcielił się w postać nieśmiertelnego maga Kulana Gatha. Jak się okazuje oferowano mu za przyjęcie angażu… 7 mln dolarów. Gwiazdor odrzucił tę propozycję. Następnie z projektem pożegnał się reżyser Joey Soloway, a scenariusz filmu został przepisany.

Tak, jak wspomniałem we wstępie zdjęcia do filmu trwają w Bułgarii. Następnie ekipa przeniesie się do Grecji. Na razie nie jest znana dokładna data premiery.

