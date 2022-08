Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Katherine Waterston u boku Jodie Comer w apokaliptycznym thrillerze 0

Obsada aktorska apokaliptycznego thrillera zatytułowanego "The End We Start From" nabiera kształtów. Właśnie poznaliśmy nazwisko kolejnej gwiazdy.

Katherine Waterston wystąpi u boku Jodie Comer w apokaliptycznym thrillerze "The End We Start From". Dalsze szczegóły dotyczące jej postaci są nadal utrzymywane w tajemnicy – wiadomo tylko tyle, że wcieli się w postać o imieniu O.

Historia będzie osadzona w kryzysie ekologicznym, w którym Londyn pogrąża się w wodach powodziowych. Ma to być feministyczna opowieść o przetrwaniu, która skupia się na młodej rodzinie rozdartej w chaosie. Jodie Comer zagra matkę, która wraz z nowo narodzonym dzieckiem próbuje znaleźć drogę do domu w apokaliptycznym świecie.

"The End We Start From" wyreżyseruje Mahalia Bello na podstawie scenariusza Alice Birch, opartego na powieści Megan Hunter o tym samym tytule. Producentami filmu są Leah Clarke, Adam Ackland, Liza Marshall, Sophie Hunter i Amy Jackson. Producentami wykonawczymi filmu od studia SunnyMarch są Benedict Cumberbatch, Jodie Comer, Sébastien Raybaud i Cecile Gaget.

Na razie nie podano daty premiery filmu "The End We Start From".

Źrodło: Deadline