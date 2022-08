Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zwiastun polskiej komedii gangsterskiej "Nie cudzołóż i nie kradnij" 0

Mówi Serwis zaprezentował pełny zwiastun komedii gangsterskiej noszącej tytuł Nie cudzołóż i nie kradnij.

"Nie cudzołóż i nie kradnij"

Julia Wieniawa jako nierządnica w stroju anioła, Mateusz Banasiuk jako niewierny mąż Aleksandry Popławskiej, Cezary Pazura jako sutener rodem z Dzikiego Zachodu a Bartek Firlet i Sebastian Stankiewicz jako groteskowi, ale groźni gangsterzy. To tylko niektóre gwiazdy komedii Mariusza Kuczewskiego, scenarzysty m.in. Underdoga i trzech części "Listów do M." w jego debiucie reżyserskim, inspirowanym najsłynniejszą księgą świata.

Nigdy nie zostawiaj faceta samego w domu. Jeśli spodziewasz się, że po czułym pożegnaniu, on wsunie kapcie i usiądzie z książką pod kocem, ostro się zawiedziesz. Takiej okazji nie przegapia Patryk (Mateusz Banasiuk), który odpina przysłowiowe "wrotki", gdy jego żona Renata (Aleksandra Popławska) wyjeżdża na kilka dni. Kobieta nie pozostaje mu jednak dłużna, bo sama grzeszy bez skrupułów. Bardzo lubi pieniądze, a jeszcze bardziej Jurka (Michał Żurawski) – wspólnika swojego męża. Patryk natomiast miłosną pustkę wypełnia towarzystwem Sandry (Julia Wieniawa-Narkiewicz), dzięki której zawiera niefortunne znajomości z gangsterem Alfim (Cezary Pazura) i mafijnymi cynglami – Fastrygą (Bartłomiej Firlet) i Krupnikiem (Sebastian Stankiewicz). Choć na pierwszy rzut oka wyglądają oni jak głupi i głupszy, gdy pewna ważna przesyłka trafia do złego adresata, potrafią skutecznie pociągnąć za spust. Do tego postrzelonego towarzystwa dołącza ksiądz Mariusz (Mariusz Drężek), a wtedy zbiorowe rozgrzeszenie staje się najbardziej pożądanym towarem w mieście.

Premiera 18 listopada.

Źrodło: Mówi Serwis