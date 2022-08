Aktor Danny DeVito , który niedawno wziął udział w programie realizowanym dla Vanity Fair, w którym to gwiazdy podłączane są do wykrywacza kłamstw, bez cienia wątpliwości odpowiedział na pytanie o rolę Pingwina.

Zapytany o to, który Pingwin był lepszy, czy ten w wykonaniu jego, czy Colina Farrella w Batmanie Matta Reevesa, udzielił jednoznacznej odpowiedzi:

Kocham Colina Farrella. To wspaniały facet. Jednak mój Pingwin był lepszy. Czy to prawda? Z całą pewnością. To moja opinia na ten temat.