Zwiastun ''The Infernal Machine'' - Guy Pearce w trzymającym w napięciu psychologicznym thrillerze 0

W sieci zadebiutował zwiastun filmu The Infernal Machine. To kino szczególnie odpowiednie dla osób lubiących trzymające w napięciu psychologiczne thrillery. W roli głównej Guy Pearce.

Guy Pearce, film ''Bloodshot''

The Infernal Machine to jak głoszą twórcy thriller pełen obsesji i oszustwa. Pearce wciela się w Bruce’a Cogburna, samotnika i kontrowersyjnego pisarza. Spod jego pióra wyszła słynna książka '’The Infernal Machine'’. Mężczyzna zaczyna dostawać listy od obsesyjnego fana, które niszczą jego poczucie bezpieczeństwa. Bruce szukając osoby odpowiedzialnej za tajemnicze wiadomości wciągnięty zostaje w niebezpieczny labirynt. W konsekwencji przyjdzie skonfrontować mu się ze swoją przeszłością i ostatecznie ujawnić prawdę na temat swojego dzieła.

Obsadę thrillera uzupełniają Alice Eve, Jeremy Davies oraz Alex Pettyfer. Jego fabuła opiera się na opowiadaniu Louisa Kornfelda noszącym tytuł The Hilly Earth Society. Tekst ten na filmowy scenariusz przełożył Andrew Hunt, który objął także funkcję reżysera. Dla Hunta to drugi pełnometrażowy film po Miles Between Us.

Premiera The Infernal Machine zaplanowana jest na 23 września. Film trafi do wybranych kin oraz na VOD. Produkcja otrzymała kategorię R za język i sceny przemocy. Film trwa 111 minut, a zdjęcia do niego powstały w Portugalii.

Źrodło: ComingSoon