Chris Rock nie poprowadzi kolejnego rozdania Oscarów

Jak donoszą zagraniczne media Chris Rock odrzucił ofertę poprowadzenia gali rozdania Oscarów w 2023 roku. Informację tą podał podczas jednego ze swoich komediowych występów w Phoenix w Arizonie.

Chris Rock, film ''Spirala: Nowy rozdział serii „Piła”''

Ta decyzja Chrisa Rocka spowodowana jest wydarzeniem do jakiego doszło podczas tegorocznych Oscarów. Przypomnijmy. Rock został spoliczkowany na scenie przez Willa Smitha, któremu to nie spodobał się jego żart odnoszący się do Jady Pinkett Smith, żony aktora znanego z Jestem legendą. Z pozoru niewinny żart odnosił się do choroby na jaką cierpi aktorka.

Ponowne pojawienie się na scenie Dolby Theatre utalentowany komik porównał do powrotu na miejsce zbrodni.

Szybko po tym wydarzeniu Smith wydał oświadczenie, w którym szczerze przeprosił mężczyznę za swoje zachowanie. Zarząd Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zdecydował się jednak ukarać aktora. Otrzymał on 10-letni zakaz wstępu na galę rozdania najbardziej prestiżowych amerykańskich nagród filmowych. Smith zaś sam zrezygnował z członkostwa w Akademii.

Także na tą chwile nie wiadomo kto poprowadzi 95. galę rozdania Oscarów.

Źrodło: The Hollywood Reporter