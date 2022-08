Kto nowym Bondem? Henry Cavill faworytem bukmacherów 0

Bukmacherzy uważają, że gwiazda DCEU oraz serialu Wiedźmin, czyli Henry Cavill jest faworytem w wyścigu o rolę Jamesa Bonda. Kto według "buków" pozostaje jeszcze w grze?

VegasInsider.com, które monitoruje dane o kursach ponad 20 bukmacherów, stworzyło średnią określającą, kto będzie następnym agentem 007. Na ten moment numerem jeden jako najbardziej prawdopodobny wybór do roli ikonicznego agenta jest Henry Cavill. Aktor znany z roli Supermana w DC Extended Universe, prześcignął gwiazdę serialu Bridgertonowie Regé -Jean Page'a. Kursy na Cavilla to 427/160, co daje domniemane prawdopodobieństwo 27,26%. Jeśli chodzi o Page’a to w jego przypadku kursy wynoszą 347/80 (18,73%). Pierwszą piątkę zamykają Idris Elba, Tom Hardy i James Norton.

Oczywiście tego typu informację można traktować bardziej w ramach ciekawostki lub zabawy. Ludzie z Eon Productions, czyli producenci filmów o Jamesie Bondzie oficjalnie nie obsadzili jeszcze żadnego aktora w roli, ale pogłoski sugerowały, że szukają oni kogoś po trzydziestce. Jeśli chodzi o ten przedział wiekowy to wśród fanów panuje opinia, że dobrym wyborem mógłby być ktoś z dwójki: Kit Harrington i Jonathan Bailey.

Inne nazwiska wymieniane przez fanów, to między innymi John Boyega, Oliver Jackson-Cohen i Henry Golding.

