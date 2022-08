Tak morduje Kubuś Puchatek i Prosiaczek - zobacz zwiastun filmu ''Winnie the Pooh: Blood and Honey'' 0

Zadebiutował pierwszy zwiastun filmu Winnie the Pooh: Blood and Honey. To slasher będący wariacją na temat znanych wszystkim postaciom z książek dla dzieci A.A. Milne Kubuś Puchatek i przyjaciele.

film ''Winnie the Pooh: Blood and Honey''

W oczekującym na swoją premierę filmie Kubuś Puchatek i Prosiaczek to zabijający z zimną krwią mordercy. Nie są więc tacy słodcy i niewinni jakich zapamiętaliśmy ich z kart książek.

Twórca nazywa swój projekt przerażającą opowieścią o legendzie Kubusia Puchatka. Za reżyserię i scenariusz tej makabrycznej wersji dziecięcej opowiastki odpowiada Rhys Frake-Waterfield, dla którego jest to debiutancki projekt. Jest on także autorem scenariusza.

Znany z kart powieści chłopiec Christopher Robin dorósł i udaje się do college’u co powoduje, iż porzuca swoich dawnych przyjaciół. Powoduje to, że życie Kubusia Puchatka i Prosiaczka staje się niezwykle trudne. Obaj zaczynają przymierać głodem. Zaczynają więc radzić sobie sami, co powoduje wyzwolenie w nich pierwotnych, typowo zwierzęcych instynktów. Przestali być oswojonymi, miłymi zwierzątkami, a stali się złośliwym i niebezpiecznym niedźwiedziem oraz świnią, którzy polują i za wszelką cenę szukają zdobyczy.

Chociaż w filmie nie zobaczymy Tygryska i Kłapouchego, to jak zapowiada reżyser jakaś jego część da nam do zrozumienia, że Kubuś Puchatek i Prosiaczek w swoim morderczym głodzie zjedli Kłapouchego…

Oto zwiastun:

A tak prezentuje się plakat slashera:

W obsadzie horroru są Craig David Dowsett, Amber Doig-Thorne, Maria Taylor i Danielle Scott.

Data premiery filmu nie została jeszcze podana.

Źrodło: Bloody Disgusting