''Slayers'' - Thomas Jane i Kara Hayward w zwiastunie komedii o wampirach

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun komediowego horroru o wampirach Slayers. W rolach głównych Thomas Jane znany z serialu The Expanse oraz Kara Hayward z horroru To my.

Główny bohater to upadły pogromca wampirów Elliot Jones, który za swoją życiową misję uważa zemstę na krwiopijcach za śmierć nastoletniej córki. Po latach śledzenia nareszcie odnajduje ich tajną bazę. Jednak, aby się tam dostać będzie musiał skorzystać z pomocy niecodziennej ekipy. To grupa różnorodnych influencerów, których w sieci zauważyła samotna miliarderka Beverly Rektor. Kobieta zaprasza ich na imprezę w swojej ekskluzywnej willi. Jak się jednak okazuje jest ona wampirzycą, a goście stają się zakładnikami i służącymi. Elliot to jedyna osoba, która może im pomóc przetrwać, a kiedy połączy siły z jedną z influencerek imieniem Flynn, która jak się okazuje również jest pogromczynią, być może ma szanse na realizację własnej misji i na zniszczenie planów wampirów dotyczących przejęcia władzy nad światem.

W Elliota wciela się Thomas Jane, a w roli Flynn Kara Hayward. W pozostałej obsadzie znajdują się Abigail Breslin, Malin Akerman jako Beverly, Jack Donnelly i Lydia Hearst. Film wyreżyserował K. Asher Levin, na podstawie scenariusza swojego i Zacka Imbrogno.

Premiera filmu 21 października. Slayers ukaże się w w wybranych kinach i na VOD.

Źrodło: ComingSoon