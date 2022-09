Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Nikt" z wielkimi szansami na sequel 0

Nikt z udziałem Boba Odenkirka najprawdopodobniej doczeka się kontynuacji. O przyszłości filmu wypowiedział się jeden z producentów.

Bob Odenkirk - "Nikt"

Nikt, czyli film akcji wyreżyserowany przez Ilyę Naishullera w Bobem Odenkirkem w roli głównej okazał się być względnym sukcesem – przy budżecie około 15 mln dolarów zarobiła na świecie 57 mln dolarów. Dodatkowo tytuł został całkiem nieźle przyjęty przez krytyków, którzy chwalili go za dobre sceny akcji, poczucie zabawy oraz pamiętną rolę drugoplanową Christophera Lloyda.

Producent filmu David Leitch wypowiedział się na temat potencjalnego sequelu:

Myślę, że ten film powstanie. Taka jest wola Boba Odenkirka, studia, producentów, scenarzysty Dereka Kolstada i nas wszystkich. Także pracujemy nad tym, bardzo mocno, więc postawiłbym na to, że ten film się wydarzy.

Jak można wywnioskować ze słów producenta Nikt ma jak najbardziej szansę na kontynuację. Teraz odtwórca głównej roli ma pracować na planie serialu "Straight Man" od AMC, ale później bardzo możliwe, że wejdzie na plan widowiska "Nobody 2". Co Wy na to?

Nikt to historia niedocenianego ojca i męża Hutcha Mansella. Pewnego dnia w domu głównego bohatera dochodzi do włamania. Hutch nie podejmuje żadnej obrony przed przestępcami. Nastoletni syn, Blake oraz żona Becca (Connie Nielsen) są rozczarowani jego brakiem reakcji. Następstwem tego zdarzenia jest wyzwolenie u Hutcha uśpionych, mrocznych instynktów prowadzących na ścieżkę zła. Zmierzy się z poważnymi zagrożeniami dla niego i jego rodziny. Będzie musiał stawić czoła niebezpiecznemu przeciwnikowi. Hutch już nigdy nie pozostanie niezauważony.

