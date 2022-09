Aktorka Odessa A’zion wciela się w postać o imieniu Riley. Jest to młoda kobieta zmagającą się z uzależnieniem i kompulsywnym zachowaniem, która styka się z tajemniczym pudełkiem zwanym Kostką LeMarchanda, co oczywiście wywołuje kolejny chaos w jej (i nie tylko jej) życiu.

W filmie pojawia się także Goran Visnjic grający okultystę zafascynowanego wszystkimi możliwościami Kostki LeMarchanda. Jest też nowy cenobit nazwany "Maską", którego wygląd jest niezwykle intrygujący. Owa istota zamiast głowy ma twarz z wybielonej ludzkiej skóry, która jest podtrzymywana przez jakąś metalową konstrukcję wspierającą.

Nazywamy go Maską. Jest jednym z moich ulubionych cenobitów i to tylko zapowiedź tego, co ma nadejść, jeśli chodzi o cenobitów. powiedział Bruckner

W postać Pinheada wciela się natomiast transpłciowa aktorka Jamie Clayton. David Bruckner w wywiadzie dla Entertaiment Weekly, gdzie ukazały się pierwsze fotosy promujące film, mówił o rozmowach z Jamie Clayton na temat owej postaci i tego w jaki sposób ma ją zagrać, a także decyzji o obsadzeniu właśnie jej.

Wśród fanów czuliśmy coś w rodzaju oczekiwania, aby zaprezentować ponowne wyobrażenie tej postaci. Wiedzieliśmy, że chcemy, aby Pinhead był kobietą. Jamie była odpowiednią osobą do tej roli. Tożsamość osoby może być naprawdę ekscytująca dla roli na wiele sposobów. To, co Doug Bradley zrobił z tą postacią, jest tak kultowe. Nie chcieliśmy robić interpretacji Douga Bradleya, uważaliśmy że nie jest to możliwe. W tym również będzie cierpienie, ale pokazane w inny sposób, wtedy zrozumiesz jakie mogą być pragnienia Pinheada.