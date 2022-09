Andrzej Saramonowicz powraca z nowym filmem - oto zwiastun "Bejbis" 1

Monolith Films pokazało pełny zwiastun nowej komedii Andrzeja Saramonowicza, która nosi tytuł Bejbis. Film do kin trafi już w październiku.

Marta Żmuda Trzebiatowska - "Bejbis"

Ada i Mikołaj od wielu lat tworzą udane małżeństwo będące rodzicami rezolutnej piętnastolatki (). Poukładane życie pary wywróci do góry nogami pojawienie się nowego członka rodziny – Janka, uroczego dziecka, jednak nieplanowanego. Córka pary, dotąd jedynaczka jest niezadowolona, że nie będzie już jedynym oczkiem w głowie rodziców. Ada i Mikołaj z trudem starają się okiełznać nową rzeczywistość, która momentami ich przerasta. Życie rodziny zmieniło się o 180 stopni, co w połączeniu z nieprzespanymi nocami tworzy mieszankę wybuchową i doprowadza do coraz to częstszych kłótni. Między małżeństwem zaczyna układać się coraz gorzej. Ada jest ciągle rozdrażniona, natomiast Mikołaj zaczyna oglądać się za innymi kobietami.

W obsadzie aktorskiej znane nazwiska: Marta Żmuda Trzebiatowska, Grzegorz Małecki, Barbara Papis, Artur Barciś, Dominika Kluźniak czy Krzysztof Gosztyła.

Omawiany film to najnowsza komedia Andrzeja Saramonowicza, współtwórcy i reżysera Testosteronu i Lejdis. Bejbis trafi do kin już 21 października 2022 roku.

Źrodło: Monolith Films