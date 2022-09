Ostatni klaps na planie trzeciego sezonu "Kruka" 0

Zakończyły się zdjęcia na planie kontynuacji serialu Kruk, którego dwa pierwsze sezony zachwyciły widzów i krytyków. Pełna tajemnic i mroku historia Adama Kruka (w tej roli Michał Żurawski) przez wielu dziennikarzy została uznana za najlepszą polską produkcję serialową ostatnich lat.

Niewielu jest w rodzimym kinie tak niejednoznacznych bohaterów. Adam Kruk to postać targana wewnętrznymi demonami i spleciona ze sprzeczności – z jednej strony to mężczyzna pełen prawa i dobrych intencji, z drugiej – człowiek emanujący bólem, zarówno fizycznym, jak i egzystencjalnym, który popycha go niejednokrotnie do kwestionowalnych moralnie czynów. W nowym sezonie do sumy emocji Kruka dochodzi rozpacz oraz żałoba, trauma po śmierci żony i niepohamowana chęć zemsty.

Aurę mroku i tajemnicy podkreśla wyjątkowy, mistyczny klimat Podlasia. Miejsca, gdzie sacrum dawnych obrzędów i wierzeń miesza się z profanum brutalnego, przestępczego półświatka. Bo i tym razem widzowie serialu powrócą wraz z Krukiem do Białegostoku, gdzie policjant spróbuje dokończyć niezamknięte sprawy. Ponownie obserwować też będą nieustającą walkę dobra ze złem, toczącą się zarówno w tym tradycyjnym życiowym wymiarze, jak i wewnętrznym, która targa życiem wszystkich bohaterów. Nie tylko Kruk stoi na rozstaju wyborów determinujących przyszłość.

W nowym sezonie serialu, poza główną postacią, na ekranie pojawią się ponownie także m.in. Justyna (Magdalena Koleśnik) czy Rudy (Tomasz Włosok). Podlaska magia wróci natomiast za sprawą szeptuchy (Danuta Kierklo).

"Kruk" to bezsprzecznie jedna z flagowych produkcji CANAL+. W przekonaniu o jej wyjątkowości utwierdza nas fakt, z jak fantastycznym odbiorem spotkała się wśród widzów i krytyków. Wierzymy, że kolejny sezon nie zawiedzie ich oczekiwań.

mówi Beata Ryczkowska, Dyrektor Produkcji Oryginalnych i Koprodukcji CANAL+ Polska

Za scenariusz ponownie odpowiedzialny jest Jakub Korolczuk, a za reżyserię Maciej Pieprzyca i Adrian Panek. Autorem zdjęć jest Witold Płóciennik, a muzyki Bartosz Chajdecki. Producenci z ramienia Opus TV to Piotr Dzięcioł i Łukasz Dzięcioł. Za scenografię serialu odpowiada Iza Cieszko, za kostiumy Hanka Podraza, Józefina Loy, Zuzanna Kolanowska, a za charakteryzację Iza Andrys. Montażyści to Leszek Starzyński i Paweł Laskowski. Kierownikiem produkcji jest Renata Łysik, producentem liniowym Aleksandra Skraba.

Źrodło: Canal+