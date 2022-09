Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Walter Hill był zaangażowany w tworzenie anulowanego filmu "Obcy 5" 0

Jedna z hollywoodzkich legend Walter Hill jest w Wenecji, gdzie promuje swój nowy film zatytułowany Dead for A Dollar. Filmowiec udzielił wywiadu, w którym mówił między innymi o anulowanym projekcie należącym do franczyzy "Obcego".

Walter Hill to człowiek, który od samego początku był związany z kultową serię "Alien". Był producentem pierwszego filmu Obcy – 8. pasażer Nostromo, a także kilku kolejnych sequeli. Zdarzało mu się również pomagać przy scenariuszach, niektórych części. Promując w Wenecji swój nadchodzący western Dead for A Dollar powiedział kilka słów na temat scenariusza do jego wersji "Alien 5", w której przywróciłby Ellen Ripley.

Próbowaliśmy tego kilka lat temu z Sigourney, ale było to jeszcze w czasach, gdy "Alien" należał do Foxa. Ludzie z Disneya, którzy mają obecnie kontrolę nad franczyzą, nie wyrazili zainteresowania. Miałem dobry pomysł na historię z postacią Ellen Ripley graną przez Sigourney Weaver. Mam nadzieję, że spotkam ją w Wenecji.

ujawnia legendarny filmowiec

Scenariusz, o którym mowa napisał wspólnie z nieżyjącym już Davidem Gilerem, który podobnie, jak Hill związany jest z serią od początku. Tym samym był to jeden z trzech pomysłów na "piątkę" – swój mieli też zespół Ridleya Scotta i Jamesa Camerona oraz Neill Blomkamp.

Franczyza, która w ostatnich latach znajdowała się w stanie zawieszenia, ma teraz otrzymać dwa projekty – serialowy prequel od Noah Hawleya i nowy film, który wyreżyseruje Fede Alvarez dla Hulu.

Źrodło: The Hollywood Reporter