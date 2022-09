Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Box Office: "Maverick" numerem pięć zestawienia wszech czasów w USA. "Czarna Pantera" pokonana! 0

Mamy nowy numer pięć wszech czasów amerykańskiego zestawienia box office. Top Gun: Maverick wreszcie wyprzedził w owym rankingu marvelowskie widowisko o Czarnej Panterze.

Tom Cruise - "Top Gun: Maverick"

701 milionów dolarów to kwota, którą udało się do tej pory zarobić filmowi Top Gun: Maverick w amerykańskich kinach. Tym samym największy i najbardziej niespodziewany hit 2022 roku wyprzedził w zestawieniu wszech czasów widowisko Marvela zatytułowane Czarna Pantera. Kwota jaką na swoim koncie ma film o superbohaterze MCU to 700,4 mln dolarów.

Wydaje się, że to koniec pięcia się w górę owego box office’owego rankingu. Na miejscu czwartym znajduje się bowiem Avatar, który zarobił 760 mln dolarów. Także szanse na jego pokonanie są w zasadzie zerowe. Na domiar tego już niebawem widowisko Jamesa Camerona zostanie ponownie wydane do dystrybucji kinowej z racji zbliżającej się wielkimi krokami premiery kontynuacji najbardziej kasowego filmu w dziejach.

Jeśli chodzi o globalne zarobki to w tym momencie Top Gun: Maverick może pochwalić się kwotą sięgającą 1 mld 440 mln dolarów, co jest wynikiem absolutnie fantastycznym. Przed premierą nikt nie stawiał, że superprodukcja z Tomem Cruise’em będzie aż tak ogromnym hitem.

W Polsce Top Gun: Maverick cały czas w repertuarach kin.

