"Wielka woda" - pełny zwiastun polskiego serialu Netflixa o powodzi tysiąclecia 1

Netflix pokazał pełny zwiastun polskiego serialu Netflixa o powodzi tysiąclecia Wielka woda. Zapowiedź do obejrzenia w dalszej części artykułu.

Wielka fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Lokalne władze, na czele z aspirującym urzędnikiem Jakubem Marczakiem (Tomasz Schuchardt), ściągają do miasta wykwalifikowaną hydrolożkę, Jaśminę Tremer (Agnieszka Żulewska), aby za wszelką cenę uratować miasto. W tym samym czasie, Andrzej Rębacz (Ireneusz Czop) wraca do rodzinnych Kęt pod Wrocławiem nieoczekiwanie stając na czele zbuntowanych mieszkańców wsi, którzy nie chcą dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Z biegiem czasu, pod narastającą presją władze podejmują trudną decyzję, która na zawsze zmieni życie głównych bohaterów oraz historię całego regionu i jego mieszkańców.

Wielka woda to sześcioodcinkowy dramat katastroficzny, inspirowany wydarzeniami z okresu powodzi tysiąclecia, która nawiedziła Wrocław i okolice w 1997 roku, w reżyserii Jana Holoubka oraz Bartłomieja Ignaciuka, według scenariuszy Kaspra Bajona i Kingi Krzemińskiej.

W rolach głownych: Agnieszka Żulewska, Tomasz Schuchardt, Ireneusz Czop oraz Marta Nieradkiewicz, Mirosław Kropielnicki, Anna Dymna i Tomasz Kot. Premiera już 5 października 2022 oczywiście tylko na Netflix.

