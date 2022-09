Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nowy zwiastun polskiego filmu "Chrzciny" - w obsadzie gwiazdy rodzimego kina 0

Galapagos Films pokazało nowy zwiastun polskiego filmu noszącego tytuł Chrzciny. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Katarzyna Figura - "Chrzciny"

Grudzień, 1981 rok. Marianna (Katarzyna Figura), gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość – chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo, uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.

"Chrzciny" nie są tylko historyczną opowieścią, przywołującą czasy PRL. To ważny głos w dyskusji o teraźniejszości w Polsce i na świecie. Wszędzie dochodzi do przemocy i opresji.

mówiła Katarzyna Figura

Komedia obyczajowa w gwiazdorskiej obsadzie, która doskonale pokazuje, że dla rodziny można zrobić dosłownie wszystko.

W rolach głównych: Katarzyna Figura, Maciej Musiałowski, Tomasz Schuchardt, Michał Żurawski, Agata Bykowska, Marta Chyczewska, Marianna Gierszewska, Andrzej Konopka i Tomasz Włosok.

Premiera 18 listopada 2022 roku.

Źrodło: Galapagos Films