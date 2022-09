Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie będzie żadnego jutra - oficjalny zwiastun filmu "Apokawixa" 0

"Nie będzie żadnego jutra" mówi bohaterka Apokawixy. Razem z grupą przyjaciół przekonają się, że zanieczyszczona przez ludzi natura potrafi się zemścić… Epidemia zombie zaskoczy ich w najmniej oczekiwanym momencie – w środku epickiej imprezy. Film wejdzie do kin 7 października. Dziś prezentujemy oficjalny zwiastun i plakat filmu.

Premiera produkcji TVN Warner Bros. Discovery w reżyserii Xawerego Żuławskiego na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się już we wtorek, 13 września. Apokawixa walczy o Złote Lwy w Konkursie Głównym festiwalu.

Czasem kac to nie najgorsze, co może ci się przydarzyć… Apokawixa to historia grupy maturzystów, którzy – zmęczeni kolejnymi lockdownami – postanawiają zorganizować nad morzem "melanż życia". Mimo niepokojąco wysokiego stężenia sinic w Bałtyku i przypadków dziwnych zakażeń początkowo wszystko idzie normalnie – plaża, taniec, seks, picie, miłosne uniesienia i rozczarowania. Z minuty na minutę całość jednak zaczyna wymykać się spod kontroli. W środku imprezy wybucha epidemia zombie. Bohaterowie muszą walczyć o życie.

Premiera filmu 7 października 2022 roku.

Źrodło: NEXT FILM