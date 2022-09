"Andor" - nowy zwiastun serialu Walta Disneya z uniwersum "Star Wars" 0

W trakcie D23 zaprezentowany został nowy zwiastun wyczekiwanego serialu Andor, którego głównym bohaterem będzie postać zaprezentowana nam w widowisku kinowym Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią produkcji Walta Disneya z uniwersum "Star Wars".

fragment plakatu serialu "Andor"

Seria Andor skupia się na podróży Cassiana Andora do samego siebie i tego, co może zmienić. Serial przedstawia opowieść o narastającym buncie przeciwko Imperium oraz o tym, jak ludzie i planety zostali w to zaangażowani. To era pełna niebezpieczeństw, oszustw i intryg, w której Cassian wkroczy na ścieżkę, której przeznaczeniem jest przekształcenie go w zbuntowanego bohatera.

W roli głównej pojawi się Diego Luna. Premiera 23 września tylko na Disney+.

Źrodło: Disney+