"The Fabelmans" - zwiastun nowego filmu Stevena Spielberga

Universal Pictures pokazał zwiastun nowego filmu w reżyserii Stevena Spielberga – The Fabelmans. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

fragment plakatu filmu "The Fabelmans"

The Fabelmans to pierwsza produkcja autobiograficzna legendarnego Stevena Spielberga. Akcja filmu zabierze nas do Arizony, czyli miejsca, do którego reżyser trafił w wieku 11 lat. To właśnie tam, w żydowskiej diasporze dorastał twórca Szczęk. Ten film to pierwszy wspólny projekt Lyncha i Spielberga, dwóch wielkich talentów reżyserskich, których debiut przypada na lata 70. XX wieku.

Gwiazdami filmu są Michelle Williams i Paul Dano, którzy grają bohaterów wzorowanych na rodzinach cenionego filmowca. W obsadzie znajdziemy też Setha Rogena, który wcieli się w ulubionego wujka reżysera. Oprócz nich w obsadzie znalazło się także miejsce dla Gabriela LaBelle, Sama Rechnera i Chloe East.

The Fabelmans trafi do kin w listopadzie tego roku.

Źrodło: Universal Pictures