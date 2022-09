"You are a Mandalorian no more" – w trakcie D23 Expo pokazany został teaserowy zwiastun 3. sezonu The Mandalorian. Zapowiedź wyczekiwanej produkcji znajdziecie w dalszej części artykułu. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z klimatycznym teaserem serialu osadzonego w uniwersum "Gwiezdnych wojen".