Cudowna grafika koncepcyjna z filmu "Avatar: Istota wody" 0

20th Century Studios w trakcie D23 Expo zaprezentowało cudowną grafikę koncepcyjną promującą widowisko Avatar: Istota wody. Zdjęcie zaprezentowane w trakcie imprezy Disneya znajdziecie w dalszej części artykułu.

"Avatar: Istota wody"

20th Century Studios było obecne w trakcie D23 Expo z filmem Avatar: Istota wody, gdzie pokazano nowy materiał wideo promujący superprodukcję. Niestety nie trafił on do sieci, co z pewnością jest niezwykle rozczarowujące. Walt Disney zamieścił jedynie grafikę koncepcyjną prezentującą ocean Pandory.

Z informacji, które można znaleźć w sieci wynika, że uczestnicy D23 Expo mieli okazję zobaczyć kilka scen 3D z nowego filmu Jamesa Camerona. W czasie imprezy w Anaheim w stanie Kalifornia pokazano dwie sceny: jedna miała miejsce pod wodą natomiast druga nocą w lasach Pandory w trakcie, której doszło do rozmowy pomiędzy postaciami Sama Worthingtona i Zoe Saldany.

Można bezpiecznie założyć, że nowe materiały promocyjne zostaną pokazane już niebawem przy okazji ponownej wizyty pierwszej części Avatara w kinach oraz premiery widowiska Marvela Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu.

Akcja filmu Avatar: Istota wody rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć.

Premiera filmu zaplanowana jest na 16 grudnia tego roku

Źrodło: ComicBookMovie