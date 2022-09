Odnotujmy, że tegoroczne D23 Expo było naprawdę marnej jakości i Disney oraz Marvel nie zdradzili zbyt wiele informacji, które intrygowały fanów w kontekście Kinowego Uniwersum Marvela. Nie inaczej było przy okazji serialu Daredevil: Born Again. Charlie Cox zdecydowanie bardziej rozmowny był w momencie, gdy zszedł ze sceny i udzielił wywiadu dla XtraTV.

Z jego słów wynika, że cały czas czeka na scenariusz produkcji, aczkolwiek już wydaje mu się, że nie będzie to kontynuacja czy też 4. sezon Daredevila, którego mogliśmy oglądać na platformie Netflix.