Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Epickie pierwsze zdjęcia z filmu "Babilon" Damiena Chazelle'a 0

Babilon to film reżysera nagrodzonego sześcioma Oscarami La La Landu – Damiena Chazelle’a. Dzisiaj prezentujemy Wam pierwsze zdjęcia udostępnione przed dystrybutora filmu!

Margot Robbie jako Nellie LaRoy w filmie "Babilon"

Akcja filmu zabierze nas do lat 20-tych w momencie przejścia z kina niemego do udźwiękowienia. W filmie zobaczymy plejadę gwiazd. W produkcji wystąpili: Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Tobey Maguire, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving oraz Olivia Wilde.

Wcześniejszy film Chazelle’a to nagrodzony trzema Oscarami to Whiplash.

Brad Pitt jako Jack Conrad oraz Diego Calva jako Manny Torres:

Margot Robbie gra Nellie LaRoy:

Babilon to oryginalna epopeja rozgrywająca się w Los Angeles lat 20. XX wieku. To opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood.

Babilon w kinach od 20 stycznia 2023 roku.

Źrodło: Tylko Hity