Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wielki Zielony Krokodyl Domowy to ekranizacja serii książek dla dzieci autorstwa Bernarda Wabera. Pierwsza z serii książeczek miała tytuł "The House on East 88th Street". Zobaczcie nowy zwiastun filmu!

"Wielki Zielony Krokodyl Domowy"

W latach 80-tych premierę miał animowany musical "Lyle, Lyle Crocodile: The Musical", który zyskał znakomite recenzje i sympatię widzów.

Kiedy rodzina Primmów przeprowadza się do Nowego Jorku. Ich syn, Josh z trudem przystosowuje się do nowej szkoły i nowych przyjaciół. Wszystko to zmienia się, kiedy chłopiec poznaje Lyle’a – śpiewającego krokodyla (głosu użycza Shawn Mendes), który uwielbia kąpiele, kawior i muzykę i mieszka na strychu ich domu. Dwójka szybko się zaprzyjaźnia, ale kiedy na Lyle’a czycha zły sąsiad, pan Grumps (Brett Gelman), Primmowie muszą połączyć siły z właścicielem Lyle’a, Hectorem P. Valenti (Javier Bardem), aby pokazać światu, że nie ma nic złego w wielkim śpiewającym krokodylu o wspaniałej osobowości.

W filmie usłyszymy oryginalne piosenki w wykonaniu Shawna Mendesa, napisane przez autorów piosenek do filmu Król rozrywki, Benjego Paska i Justina Paula. Za reżyserię i produkcję filmu odpowiadają: Will Speck i Josh Gordon, a scenariusz napisał Will Davies.

Wielki Zielony Krokodyl Domowy w kinach od 2 grudnia.

