Śmierć Elżbiety II wpłynęła na oglądalność serialu "The Crown" 1

Śmierć królowej Elżbiety II pod koniec zeszłego tygodnia sprawiła, że jeden z seriali Netflixa na nowo stał się hitem. Mowa oczywiście o wysokobudżetowej produkcji The Crown.

Firma analityczna Whip Media podała do informacji, że w ciągu trzech dni po śmierci królowej Elżbiety II, oglądalność serialu The Crown w Wielkiej Brytanii wzrosła o ponad 800% w porównaniu z poprzednim okresem od piątku do niedzieli. W Stanach Zjednoczonych wzrost był czterokrotny, natomiast we Francji został on potrojony. Globalnie oglądalność The Crown miała wzrosnąć czterokrotnie względem poprzedniego weekendu.

Produkcja przedstawia dziesięciolecia rządów zmarłej niedawno monarchini – od końcówki lat 40. aż do czasów współczesnych. W postać królowej Elżbiety II wcieliły się do tej pory Claire Foy oraz Olivia Colman. W 5. sezonie, którego premiera zapowiadana jest na listopad w roli ikonicznej monarchini zobaczymy Imeldę Staunton. Jonathan Pryce będzie księciem Filipem, Dominic West księciem Karolem, Elizabeth Debicki księżną Dianą, Olivia Williams będzie Camillą Parker Bowles, a Jonny Lee Miller będzie premierem Johnem Majorem.

Na razie platforma streamingowa Netflix nie podała dokładnej daty premiery. Będziemy Was oczywiście informowali na bieżąco.

Źrodło: Variety