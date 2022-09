Scenarzysta trzeciego filmu o Ant-Manie będzie pracował nad skryptem "Avengers: The Kang Dynasty" 0

Kolejna część przebojowej serii superbohaterów od Marvel Studios, czyli Avengers: The Kang Dynasty znalazła scenarzystę. Wybór studia wydaje się być całkiem logicznym posunięciem.

Projekt zatytułowany Avengers: The Kang Dynasty został oficjalnie ogłoszony na tegorocznym Comic-Conie w San Diego, a Marvel Studios reżyserię widowiska powierzyć Destinowi Danielowi Crettonowi, czyli człowiekowi, który dał światu film o solowych przygodach Shang-Chi.

Z samego tytułu filmu wiemy, że to właśnie Kang the Conqueror grany przez Jonathana Majorsa będzie miał ważną rolę do odegrania w kolejnych dwóch fazach MCU. Z jednym z wariantów Kanga zdążyliśmy się poznać przy okazji finału Lokiego, natomiast z zapowiedzi wiemy też, że kolejna jego wariacja odegra znaczącą rolę w filmie Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Okazuje się, że Marvel Studios zdecydowało zatrudnić Jeffa Lovenessa, scenarzystę trzeciego filmu o Ant-Manie do napisania skryptu widowiska Avengers: The Kang Dynasty. Twórca zdobył renomę dzięki pracy przy kultowym serialu animowanym Rick i Morty, który w ostatnim czasie jest prawdziwą kopalnią utalentowanych osób, których Marvel chętnie zatrudnia. Jako kolejne przykłady można podać Jessicę Gao czy Michaela Waldrona.

Owoc jego pracy będziemy mieli okazję zasmakować przy okazji premiery nowych filmów Marvela. Avengers: The Kang Dynasty wejdzie na ekrany kin 2 maja 2025 roku.

