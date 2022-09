David Harbour w obsadzie "Gran Turismo" 0

Gwiazda serialu Stranger Things, czyli David Harbour wystąpi w adaptacji jednej z najpopularniejszej serii gier wyścigowych "Gran Turismo".

Sony Pictures i PlayStation Productions zdecydowało, że jedną z gwiazd szykowanej adaptacji "Gran Turismo" będzie David Harbour. Projekt będzie reżyserowany przez cenionego południowoafrykańskiego filmowca, Neilla Blomkampa. Nakręci on film na podstawie scenariusza Jasona Halla i Zacha Baylina.

Film opowiada historię nastoletniego gracza Gran Turismo, którego umiejętności gry były na tyle dobre, że wygrał serię konkursów Nissana, aby zostać prawdziwym zawodowym kierowcą wyścigowym. David Harbour zagra emerytowanego kierowcę, który jest mentorem dla nastolatka.

Sony planuje premierę kinową 11 sierpnia 2023 roku.

"Gran Turismo" to jeden z wielu zapowiedzianych projektów przez Sony Pictures i PlayStation Productions. Wśród nich są także "God of War", które zostanie zrealizowana przez Amazon Studios i trafi na ich platformę streamingową – Prime Video, natomiast HBO pracuje aktualnie nad serialem opartym na wybitnej grze "The Last of Us" oraz platforma streamingowa Netflix zajmuje się realizacją "Horizon Zero Dawn". Zapowiedziano również film fabularny "Ghost of Tsushima".

Źrodło: The Hollywood Reporter