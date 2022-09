Glen Powell i Regé-Jean Page gwiazdami serialu "Butch Cassidy i Sundance Kid" 0

Regé-Jean Page i Glen Powell zagrają główne role w niezatytułowanym jeszcze projekcie od Amazon Studios, który czerpie inspirację z filmu Butch Cassidy i Sundance Kid oraz legend prosto z Dzikiego Zachodu.

Glen Powell - "Top Gun: Maverick"

Projekt został zapoczątkowany przez braci Russo, którzy są doskonale znani z reżyserii widowisk Marvela. Regé-Jean Page sportretuje na ekranie Butcha Cassidy’ego, natomiast Glen Powell wcieli się w rolę Sundance’a Kida.

Szczegóły serialu od Amazon Studios nie są jeszcze znane, ale spekuluje się, że akcja zostanie osadzona w alternatywnej rzeczywistości w stylu Człowieka z Wysokiego Zamku czy For All Mankind. Scenarzystami serialu są Kaz i Ryan Firpo, którzy podobnie, jak bracia Russo pracowali z Marvel Studios. To właśnie oni pracowali przy scenariuszu do Eternals.

Butch Cassidy i Sundance Kid to film z 1969 roku w reżyserii George'a Hilla. Jest to opowieść o dwóch wyjętych spod prawa rewolwerowcach, pełna przygód i widowiskowych pojedynków, niepozbawiona elementów komediowych i wątku miłosnego. Nie ma sprytniejszego w wymyślaniu planu zdobycia bogactwa niż Butch Cassidy (Paul Newman) i bieglejszego w posługiwaniu się rewolwerem od Sundance’a Kida (Robert Redford). Po okradnięciu banku i napadzie na pociąg muszą, jako wyjęci spod prawa, uciekać aż do Boliwii – do dziewczyny Sundance’a (Katharine Ross).

Źrodło: The Hollywood Reporter