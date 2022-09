Rasistowskie reakcje na zwiastun "Małej syrenki" od Walta Disneya 0

W trakcie imprezy Walta Disneya, która odbyła się kilka dni temu, czyli D23 Expo, fani mieli okazję obejrzeć pierwszy materiał promujący aktorską wersję Małej syrenki. Zapowiedź nie spotkała się jednak z przychylnym przyjęciem wśród internautów, a sporo z opinii oceniających teaserowych zwiastun było rasistowskich.

Teaserowa zapowiedź Małej syrenki cieszy się ogromną popularnością w sieci. Materiał promujący aktorski remake Walta Disneya może pochwalić się na głównym Youtube’owym koncie wytwórni wyświetleniami na poziomie 18 milionów. Niestety wideo zalała fala negatywnych komentarzy oraz łapek w dół. Oczywiście oficjalnie licznik tak zwanych "dislike’ów" jest wyłączony, jednak za pomocą odpowiedniej wtyczki do przeglądarki można sprawdzić statystyki z tym związane. Aktualnie Mała syrenka posiada 2,3 mln łapek w dół.

To co jednak martwi Walta Disneya zdecydowanie bardziej to same komentarze pod teaserem. Podobne reakcje pojawiły się przy okazji obsadzenia Halle Bailey w roli Arielki oraz Rachel Zegler, która musiała borykać się z podobnym problemem po tym, jak ogłoszono, że to właśnie ona zagra nową Królewnę Śnieżkę.

Nie są to odosobnione przypadki, ponieważ w sieci dochodzi do coraz częstszych potyczek pomiędzy zwolennikami oraz przeciwnikami obsadzania czarnoskórych i azjatyckich aktorów/aktorek w rolach postaci, które do tej pory miały białą karnację skóry.

Źrodło: MovieWeb