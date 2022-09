Charlie Barnett i Manny Jacinto w serialu "Star Wars: The Acolyte" 0

Nadchodzący thriller osadzony w uniwersum "Gwiezdnych wojen", który nosi tytuł The Acolyte, aktualnie jest na etapie kompletowania obsady aktorskiej. Na liście pojawiły się dwa nowe nazwiska.

Charlie Barnett

Charlie Barnett i Manny Jacinto to dwójka aktorów, która dołączyła do obsady aktorskiej serialu The Acolyte. Wcześniej ogłoszono również, że na ekranie pojawią się gwiazda serii Squid Game – Lee Jung-jae, Jodie Turner-Smith, którą możecie kojarzyć z serialu Anne Boleyn, a także Amandla Stenberg.

Produkcja serialu The Acolyte ma wystartować jeszcze w tym roku w Londynie. Seria opisywana jest, jako thriller, który zabierze widzów do galaktyki mrocznych sekretów i pojawiających się mocy Ciemnej Strony, których akcja toczy się w ostatnich dniach ery Wysokiej Republiki. Tytuł nowej produkcji Walta Disneya oraz Lucasfilm odnosi się do jednostek Imperium Galaktycznego, które są trenowane przez Lordów Sithów w posługiwaniu się Ciemną Stroną Mocy. Można powiedzieć, że byli to odpowiednicy padawanów, czyli adeptów, którzy podjęli szkolenie pod okiem mistrza lub rycerza Jedi.

Showrunnerką, główną scenarzystką oraz producentką The Acolyte jest twórczyni popularnego serialu platformy Netflix Russian Doll – Leslye Headland.

