Koniec zdjęć do spin-offu ''The Boys'' - ''Gen V'' 0

Zakończono zdjęcia do pierwszego sezonu serialu Gen V będącego spin-offem niezwykle popularnej komiksowej produkcji The Boys.

Informacje o końcu prac na planie umieszczono na oficjalnej stronie serialu na Twitterze. Wpis opatrzony został zabawnymi zdjęciami ekipy.

Gen V podobnie jak oryginalna produkcja powstaje dla platformy Amazon Prime Video. Historia ukazana w spin-offie umiejscowiona będzie w uniwersum The Boys. Poznamy zupełnie nowych bohaterów – studentów jedynej amerykańskiej uczelni przeznaczonej wyłącznie dla młodych superbohaterów. Jej nazwa brzmi Uniwersytet Godolkin. Tam młodzi uczyć będą się jak doskonalić swoje umiejętności i (miejmy nadzieję) wykorzystywać je tylko w dobrych celach. Wydarzenia ukazane w trzecim sezonie The Boys podobno w jakiś sposób będą łączyć się z tym co zastaniemy w pierwszej serii Gen V.

Na ekranie pojawią się m.in. Jaz Sinclair, Chance Perdomo, London Thor, Patrick Schwarzenegger, Lizze Broadway, Asa Germann, Maddie Phillips i Derek Luh. Twórczynie spin-offa to Michele Fazekas i Tara Butters, scenarzystki serialu Agentka Carter.

Obecnie trwają prace na planie 4. sezonu The Boys. Premiera zarówno tej serii, jak i pierwszego sezonu Gen V w 2023 roku.

Źrodło: Twitter