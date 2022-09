Nicholas Galitzine kochankiem Anne Hathaway w romantycznej komedii ''The Idea of You'' 0

Serwis Amazon Prime Video pracuje nad filmową adaptacją romansu Robinne Lee The Idea of You. Obsadzone zostały główne role. Kochanków zagrają Anne Hathaway i Nicholas Galitzine.

Nicholas Galitzine, film ''Kopciuszek''

Film opowie historię kobiety po czterdziestce imieniem Sophie. Jej mąż Dan zostawił ją dla młodszej kochanki. Niezbyt interesuje się także ich obecnie 15-letnią córką, z którą miał wyjechać na muzyczny festiwal do Coachelli. Mężczyzna w ostatniej chwili odwołuje wyjazd. Decyduje się zaś na niego Sophie, która pragnie stawić czoła tłumowi, pustynnemu upałowi i zmienić swoje życie. I to jej się udaje. Na miejscu wdaje się w romans z 24-letnim, a więc prawie o połowę od niej młodszym Hayesem Campbellem, wokalistą najpopularniejszego na świecie boysbandu – August Moon. Ten gorący romans odmienia jej szarą codzienność.

Za kamerą The Idea of You stanie Michael Showalter, który będzie pełnić także obowiązki producenta wykonawczego. Scenariusz do filmu pisze zaś Jennifer Westfelt. Hathaway jest także jedną z producentek.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się w październiku.

Galitzine to młody aktor, którego kojarzyć możecie z tegorocznego romansu Purpurowe serca. Wystąpił także w brytyjskiej wersji Kopciuszka z 2021 roku i serialu Chambers.

