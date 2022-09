Nagrodzony Oscarem Martin Scorsese jest wielkim fanem horroru Pearl będącego prequelem X. Twórca widział już film i jest nim zachwycony – wysłał nawet swoją krótką opinię do wytwórni A24, która postanowiła się nią podzielić ze światem:

Filmy Ti Westa mają w sobie tak rzadką w dzisiejszych czasach energię, napędzaną czystą, nierozcieńczoną miłością do kina. Czujesz to w każdym kadrze. Prequel do "X" zrealizowany w diametralnie odmiennym kinowym rejestrze, czyli "Pearl" to dzikie, hipnotyzujące, głęboko – i mam na myśli głęboko – niepokojące 102 minuty. West i jego muza oraz kreatywna partnerka Mia Goth naprawdę wiedzą, jak bawić się z publicznością… zanim wbiją nóż w nasze piersi i zaczną nim kręcić. Byłem zachwycony, potem zaniepokojony, a potem tak niespokojny, że nie mogłem zasnąć. Nie mogłem jednak przestać patrzeć.