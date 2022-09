Showtime pokazało zwiastun serialu "Let The Right One In" 0

Stacja Showtime zaprezentowało oficjalny pełny zwiastun Let The Right One In. Będzie to serialowa wersja cenionego szwedzkiego horroru z 2008 roku znanego pod tytułem Pozwól mi wejść.

Historia, która zostanie zaprezentowana w serialu Let The Right One In po raz kolejny została oparta na powieści Johna Ajvide Lindqvista. Aczkolwiek wersja od stacji Showtime wydaje się bardziej skupiać na młodej wampirzycy Eleanor (Madison Taylor Baez) i jej związku z nawiedzonym opiekunem Markiem (Demian Bichir).

Serial jest kolejnym remake’em filmu z 2008 roku – przypomnijmy, że w 2010 roku premierę miał horror Pozwól mi wejść w reżyserii Matta Reevesa. W obsadzie aktorskiej są również Grace Gummer, Anika Noni Rose, Ian Foreman, Kevin Carroll i Jacob Buster.

Showrunnerką produkcji, a także jej producentką wykonawczą jest Andrew Hinderaker – scenarzystka znanego serialu Dom grozy. Serial zadebiutuje w Showtime 7 października.

Źrodło: Showtime