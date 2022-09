Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Elden Henson prawdopodobnie powróci jako Foggy w "Daredevil: Born Again" 0

Wydawało się, że nowa seria Disney+ zatytułowana Daredevil: Born Again całkowicie zignoruje seriale Netfliksa z tytułowym superbohaterem na podstawie komiksów Marvela. Wygląda jednak na to, że będziemy mieli kolejny smaczek.

Gwiazda serialu wcielająca się w Daredevila, czyli Charlie Cox potwierdził niedawno, że Daredevil: Born Again będzie czymś własnym i nie powinno być postrzegane jako czwarty sezon serii Netfliksa. Najnowsza plotka związana z tym projektem sugeruje jednak, że do Diabła z Hell’s Kitchen dołączy stary kumpel.

Daniel Richtman, który może pochwalić się całkiem niezłymi źródłami i osiągnięciami w informowaniu fanów o tym, co nastąpi, podał newsa, z którego wynika, że Elden Henson powróci do roli Foggy’ego Nelsona w serialu Daredevil: Born Again. Foggy odegrał kluczową rolę w trzech sezonach Daredevila jako najlepszy kumpel i partner biznesowy Matta Murdocka.

Jeśli informacja zostanie potwierdzona, wówczas możemy bezpiecznie założyć, ze Marvel Studios nie widzi sensu w przekształcaniu ról i zatrudnianiu nowych aktorów. Charlie Cox nie jest tutaj wyjątkiem, ponieważ Vincent D'Onofrio pojawił się już w MCU, jako Wilson Fisk znany pod pseudonimem Kingpin.

Czy to oznacza, że ​​Deborah Ann Woll również wróci jako Karen Page?

Źrodło: ComicBookMovie