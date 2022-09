Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Reżyser "Pitch Perfect" za kamerą adaptacji bestsellerowej powieści 0

Lionsgate oficjalnie poinformowało, że reżyser Jason Moore będzie reżyserem adaptacji bestsellerowej powieści "The Guncle" autorstwa Stevena Rowleya.

Scenariusz filmu "The Guncle" zostanie napisany przez samego Stevena Rowleya, który będzie również pełnił funkcję producenta wykonawczego. Producentami są Kristin Burr, Rob Weisbach oraz Jessica Friedman z Burr! Productions. Z ramienia Lionsgate nad projektem pieczę trzymać będą James Myers i Scott O’Brien.

"The Guncle" opowiada o samotnej, niegdyś słynnej gejowskiej gwieździe telewizyjnej, która zabiera swoją młodą siostrzenicę i siostrzeńca do swojego domu w Palm Springs po nagłej śmierci ich matki. Wprowadzając ich do swojego życia, dzieląc się wyjątkową mądrością oraz zapewniając uzdrowienie dla całej trójki.

Jason Moore jest najbardziej znany z reżyserii kultowego musicalu z 2012 roku Pitch Perfect. Do tej pory nakręcił jeszcze tylko dwa inne filmy: komedię Siostry z 2015 roku z Tiną Fey i Amy Poehler oraz nadchodzący romantyczny film akcji Shotgun Wedding z Jennifer Lopez.

Źrodło: Deadline