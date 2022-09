Max Harwood zaprzyjaźnia się z zombie - zobacz zwiastun ''The Loneliest Boy in the World'' 0

W sieci zadebiutował zwiastun komediowego i dość mocno zwariowanego horroru The Loneliest Boy in the World. Czy żywe trupy mogą stać się dla kogoś rodziną?

film ''The Loneliest Boy in the World''

Wideo prezentuje nam nastoletniego chłopca, który dość ma swojej samotności. Aby rozwiązać ten problem, a nie mogąc dogadać się z rówieśnikami, zaprzyjaźnia się z zombie.

To nowoczesna bajka, ale z zombie – jak głosi oficjalny opis. Oliver, samotnik, trzymający się głównie na uboczu, po śmierci swojej matki pragnie mieć jakieś towarzystwo. Uważa, że wykopanie kilku ludzkich ciał będzie dla niego najlepszym rozwiązaniem. Kiedy jednak po swojej nocnej eskapadzie, rano z przerażeniem odrywa, iż przywleczone przez niego z cmentarza ciała żyją. Może tak nie do końca, ale jednak żyją… To wpędza chłopaka w coraz to większe kłopoty. Oliver za wszelką cenę stara się chronić swój sekret przez wścibskimi sąsiadami, złodziejami, a nawet przed pracownikami socjalnymi.

The Loneliest Boy in the World wyreżyserował Martin Owen na podstawie scenariusza Piersa Ashwortha. W rolach głównych Max Harwood i Hero Fiennes Tiffin oraz Susan Wokoma, Evan Ross, Tallulah Haddon, Hammed Animashaun oraz Ben Miller.

Premiera filmu w kinach 14 października. Zaś od 18 października będzie on dostępny na VOD.

