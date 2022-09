Nicolas Cage chciałby zagrać Eggheada - jednego z przeciwników Batmana 0

Podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto jedyny i niepowtarzalny Nicolas Cage udzielił wywiadu podcastowi Happy Sad Confused. Aktor ujawnił jedną postać, którą chciałby zagrać.

Vincent Price - "Batman"

Ta postać to złoczyńca znany z serialu telewizyjnego o Batmanie z Adamem Westem w roli głównej. Mowa o Eggheadzie, w którego wcielił się legendarny Vincent Price. Co ciekawe Egghead po raz pierwszy pojawił się właśnie w produkcji telewizyjnej i dopiero później został wpisany do komiksowego kanonu DC. Charakteryzował się łysą głową oraz żółtym garniturem, a samego siebie uważał za "najmądrzejszego przestępcę na świecie". Jego zbrodnie zazwyczaj miały motyw związany z jajkiem, a on sam używał broni w kształcie jajka.

Dlaczego akurat ta postać zainteresowała Cage’a?

Chodzi o to, że Egghead to Vincent Price, prawda? Jest jednym z naszych wspaniałych amerykańskich aktorów, supergwiazd, których szanuję i oglądać go świetnie się przy tym bawiłem. Oglądałem tego "Batmana" ponieważ naprawdę chciałem zobaczyć, co zamierza zrobić Vincent Price. Ta postać jest przezabawna, to wszystko zaczyna się od "egg-cellent" (gra słów). To tylko bardzo zabawny drobiazg. Jestem na czerwonym dywanie, zadałeś mi pytanie, chcę dać zabawną odpowiedź, ale podejście do tej postaci może być przerażające. Dużo o tym myślałem, ale podzielę się tym z tobą.

Cage kręci obecnie w Las Vegas thriller psychologiczny "Sympathy for the Devil" wraz z Joelem Kinnamanem. A później? Kto wie! Czy chcielibyście zobaczyć Cage’a w roli przeciwnika Mrocznego Rycerza?

Źrodło: Happy Sad Confused