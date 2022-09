Lily Collins gwiazdą nowej produkcji od Hulu "Infamous Crocodile" 0

Hulu i Searchlight Television przygotowują nową limitowaną serię zatytułowaną "Razzlekhan: The Infamous Crocodile of Wall Street". Gwiazdą produkcji została właśnie Lily Collins.

Lily Collins - "Emily w Paryżu"

Scenariusz serii został oparty na artykule New York Magazine – "The Many Lives of Crypto’s Most Notorious Couple". Limitowany serial ma być thrillerem kryminalnym i psychologicznym studium postaci. Fabuła skupi się na Ilyi Lichtensteinie i Heather Morgan (w tej roli Lily Collins) – parze nieszczęsnych przedsiębiorców, którzy natknęli się na dysk twardy zawierający 3,6 miliarda dolarów skradzionych Bitcoin z giełdy Finex. Serial będzie przedstawiał nam historię nie tylko oczami owej pary, ale także hakerów, bankierów, funkcjonariuszy organów ścigania i przyjaciół Ilyia i Heather.

Charlie McDowell ma wyreżyserować "Razzlekhan: The Infamous Crocodile of Wall Street". Będzie także producentem u boku samej Lily Collins i Alexa Orlovsky'ego.

Lichtenstein i Morgan zostali aresztowani w lutym i oskarżeni o próbę prania skradzionych bitcoinów. Parze grozi do dwudziestu pięciu lat więzienia. Aktualnie prowadzone są rozmowy z prokuratorami na temat ugody.

Na razie nie jest znana data premiery "Razzlekhan: The Infamous Crocodile of Wall Street" na Hulu.

