HBO pracuje nad serialem rozgrywającym się w świecie ''Telepatów'' Davida Cronenberga

Pamiętacie kanadyjski horror science fiction Telepaci, za który odpowiada David Cronenberg? HBO planuje zrealizować serial rozgrywający się w świecie wykreowanym przez utalentowanego filmowca.

Michael Ironside, film ''Telepaci''

Wybrano już ludzi, którzy objęli najważniejsze stanowiska przy realizacji projektu. William Bridges, pracujący przy serialach Czarne lustro oraz Pokrewne dusze, napisze scenariusz oraz będzie pełnił funkcję showrunnera. Za kamerą stanie zaś producent Krainy Lovecrafta – Yann Demange. Wraz z Cronenbergiem mianowany został na producenta wykonawczego nowej serii HBO.

Telepaci opowiadali o grupie ludzi posiadających różne supermoce. Składały się na nie moce psychiczne, telepatyczne i telekinetyczne. Darryl Revok najpotężniejszy telepata na ziemi, przewodzi podziemiu planującemu dzięki swym zdolnościom zdobyć władzę nad światem. Pomimo kilku prób zabicia go, nikomu się to nie udaje, a wysłani przeciwko niemu telepaci są zbyt słabi. Doktor Paul Ruth postanawia więc przebudzić swojego uśpionego dotąd syna, by ten rozprawił się z Revokiem.

Serial HBO skoncentruje się na dwóch kobietach żyjących na marginesie współczesnego społeczeństwa, które ścigane są przez bezwzględnych agentów z supermocami. Kobiety muszą szybko nauczyć się współpracować, aby obalić i ujawnić ogromny spisek, którego członkowie za wszelką cenę chcą je uciszyć.

Źrodło: The Hollywood Reporter