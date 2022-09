Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Marvel znalazł scenarzystów filmu "Fantastic 4"

Marvel Studios podjęło decyzję odnośnie zatrudnienia scenarzystów kolejnego filmu o przygodach Fantastycznej Czwórki.

Jeff Kaplan i Ian Springer napiszą scenariusz widowiska Fantastic 4, które będzie częścią Marvel Cinematic Universe. Co ciekawe duet scenarzystów był już zaangażowany w projekt jeszcze zanim reżyser Matt Shakman dołączył do niego, jako reżyser. Scenarzyści prowadzili już rozmowy z prezesem Marvel Studios Kevinem Feige, aby nakreślić, w jaki sposób seria o kultowej grupie superbohaterów wpasuje się do kinowego uniwersum.

Jeff Kaplan, Ian Springer i Matt Shakman mają się teraz spotkać, aby uzgodnić swoje wizje tego projektu, zanim na dobre ruszą prace na scenariuszem Fantastic 4. W między czasie Shakman i Feige będę zajęci castingami i obsadzaniem aktorów do poszczególnych ról.

Film wejdzie do kin 8 listopada 2024 roku i będzie początkiem tak zwanej "fazy 6" Marvel Studios, która nastąpi premierze filmu Thunderbolts 26 lipca 2024 roku.

Źrodło: Deadline