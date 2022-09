W noc wyborczą 1981 roku na ulice Paryża wychodzą zwolennicy nowego prezydenta, świętując zwycięstwo. W tym samym czasie Elisabeth po odejściu męża zostaje sama z dwójką nastoletnich dzieci. Znajduje pracę w nocnej audycji radiowej i poznaje tam Talulah, bezdomną nastolatkę, którą zaprasza do swojego domu. Dzięki niej Talulah po raz pierwszy doświadcza rodzinnego ciepła i opieki. Wkrótce dziewczyna znika, lecz jej potrzeba wolności, wpłynie na życie Elisabeth i jej bliskich, którzy nabiorą pewności siebie i podejmą ryzyko, zmieniające bieg ich życia.

Pasażerowie nocy to czwarty film pełnometrażowy Mikhaëla Hersa, który razem z Maud Ameline i Mariette Désert odpowiada także za jego scenariusz. Akcja została osadzona w latach 80, kiedy władzę we Francji sprawował prezydent François Mitterrand.