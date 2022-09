Zwiastun ''Rosaline'', komedii opartej na postaciach z najsłynniejszej sztuki Szekspira 0

Platforma Hulu prezentuje zwiastun kostiumowej komedii Rosaline opartej na słynnych postaciach z powieści Williama Szekspira. Produkcja ta wywróci do góry nogami historię znaną nam z kart dramatu angielskiego pisarza '’Romeo i Julia'’.

Tytułowa Rosaline to kuzynka słynnej Julii i była dziewczyna Romea kochająca chłopaka do szaleństwa i nie mogąca pogodzić się z odrzuceniem, zwłaszcza gdy niedawno to ona była obiektem jego westchnień. Zraniona kobieta zrobi wszystko, by odzyskać ukochanego. Rosaline obmyśla plan, który ma poróżnić kochanków raz na zawsze. Znana z Romeo i Julii historia tu opowiedziana zostanie z perspektywy Rosaline.

Rosaline wyreżyserowała Karen Maine na podstawie scenariusza Scotta Neustadtera i Michaela H. Webera. Panowie Ci zaś czerpali wiedzę z powieści Rebeki Serle zatytułowanej When You Were Mine. W tytułowej roli nominowana do Złotego Globu Kaitlyn Dever. Oprócz niej na ekranie ujrzymy Isabelę Merced, Kyle Allen, Seana Teale, Minnie Driver i Bradley'a Whitforda.

Premiera filmu na Hulu odbędzie się 14 października. Czy produkcja ta tak jak do tej pory inne, dzień później zadebiutuje w naszym kraju na platformie Disney+, tego jeszcze nie wiemy.

Źrodło: ComingSoon